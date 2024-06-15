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السبت، 15-06-2024 11:52 ص

خلال العيد .. إسعاد يونس تكشف تفاصيل عن حياة عادل إمام لأول مرة

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الوكيل الإخباري- تستضيف الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، يومي الإثنين والثلاثاء، خلال عيد الأضحى المبارك، شركاء الزعيم عادل إمام من النجوم والموسيقيين وصناع السينما، الذين تعاونوا معه طوال مسيرته، ضمن برنامجها الشهير "صاحبة السعادة".

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وتحمل الحلقة عنوان "في حب الزعيم"، حيث ظهرت يونس في فيديو يشوق فيه الجمهور للحلقة وعلّقت: "ليلة في حب عادل إمام، وموسيقى أعمال عادل إمام".


ومن المقرر أن يتحدث الضيوف عن جوانب تكشف لأول مرة من حياة الزعيم، حسبما أعلنت فضائية "dmc" في البرومو، وعلّقت "الناس اللي هتسهر معانا في العيد هتشوفوا عظمة مع صاحبة السعادة".

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