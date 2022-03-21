دنيا سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز في عيد الأم-صور

الوكيل الإخباري - بمناسبة عيد الأم، نشرت الفنانة المصرية دنيا سمير غانم مجموعة صور لوالدتها الراحلة الممثلة المصرية دلال عبد العزيز، ليكون هذا أول عيد أم بغيابها.



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وكتبت دنيا عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، كلام مؤثر للغاية، عبرت فيه عن شوقها الكبير لأمها وحزنها على حرمانها منها: "اللهم اسعدها و ارحمها و لا تحرمني بركة دعاها و رضاها... و حشتيني أوي يا مامي، كل سنة وانت طيبة و في الجنة يا رب "ضاحكة مستبشرة" ، بشكرك انت و بابي على كل الحب و الرضا و الصبر و الإيمان اللي زرعتوه فيا عشان أعرف أتعامل مع الدنيا من بعدكم بكل رضا الحمد لله.. أشوفكم على خير يا حبايبي يا أحن أهل في الدنيا"





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