دوللي شاهين توضح سبب ابتعادها عن التمثيل

الوكيل الإخباري - بعد سنوات طويلة من الغياب عن التمثيل، فوجئ الجمهور بعودة الفنانة دوللي شاهين إلى شاشة الدراما مجدداً، بعد مشاركتها في مسلسل "المماليك" في دور خبيرة في علم الأبراج، والتي حققت به نجاحاً كبيراً رغم صغر مساحة الدور.





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وعن سبب قبولها العودة في مسلسل "المماليك" بعد سنوات الغياب رغم أنه عرض عليها أدوار بطولة من قبل قالت في تصريحات صحافية: "لا يوجد سبب واضح لعدم مشاركتي في أعمال خلال فترة ما في حياتي، الأمر بأكمله متعلق بفكرة العرض والطلب وعرضت عليَّ أعمال عديدة، و لكن بعد أن أنتهي من قراءة السيناريو لا أشعر بأن العمل يضيف لي نجاحاً أو خطوة إيجابية، حتى وإن كان دور بطولة، كما إنني أفضل أن أظهر خلال أعمال أعلم جيداً أنها ستضيف لي خطوات ناجحة، كمشاركتي في مسلسل "المماليك"، فلا أرحب بفكرة الظهور من أجل أن أكون متواجدة على الساحة".





وأضافت: "صناعة السينما والدراما اختلفت واختلف معها الوسط الفني وآليات العمل داخله، لذا أعتقد أن الفنان المدرك لطبيعة عمله وما طرأ عليه من متغيرات، لابد أن يقتنص الشخصية والدور الجيد الذي يقدمه دون الالتفات لمعايير أو اشتراطات أخرى كمساحة الدور وغيره، وربما يكون دوراً مساحته صغيرة أو الظهور كضيف شرف أفضل بكثير من البطولة الزائفة".





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