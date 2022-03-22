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الثلاثاء، 22-03-2022 03:40 م

ديانا حداد تبكي في حفلها بالعراق على المسرح-فيديو

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الوكيل الإخباري - احيت الفنانة اللبنانية ديانا حداد حفلاً غنائياً لاول مرة في العراق ضمن فعاليات مهرجان بابل الثقافي في دورته التاسعة.

اطربت حداد الجمهور بباقة من اجمل اغانيها " ماس ولولي، ودي حكي، لاقيتك، بين العصر والمغرب... "وغيرها من الاغاني. تفاعل الجمهور وراح يغني معها. كما غنت حداد اغنيتها المنفردة الاجدد "سيد الحمقى" لاول مرة في حفل مباشر.

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بكت الفنانة خلال تأديتها لأغنية "ام الوفا" للفنان العراقي سعدون جابر اذ تذكرت امها الراحلة. نشرت حداد مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من حفلتها في العراق وعلقت على المقطع قائلة: "كانت حفلة ولا اروع في العراق الغالي واوعدكم بحفلات قادمة ان شاء الله في بغداد واربيل".

 

 

 

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