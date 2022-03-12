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السبت، 12-03-2022 02:12 م

شيرين عبد الوهاب تنهار من البكاء على المسرح - فيديو

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الوكيل الإخباري - تصدرت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب شبكات التواصل الاجتماعي، من خلال حفلها الذي أحيته أمس (الجمعة) في الكويت، حيث أجهشت بالبكاء على المسرح، خلال تقديمها أغنية "ضعفي".

وقالت شيرين للحاضرين: "وحشتوني حبايب قلبي، الدنيا من غيركم وحشة وأنتم أغلى الناس.. ليه عاوزين أغنيات حزينة بتفكرني بأيام وحشة".

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وبدأت شيرين حفلتها بأغنية "مش عايزة غيرك انت"، ثم تابعت بمجموعة من أغانيها القديمة والجديدة التي حصدت تفاعلاً واسعاً من الحاضرين.


وكانت شيرين قد أعلنت عن حفلها في الكويت من خلال تغريدة لها قالت فيها: "جاهزين يا أهل الكويت وحشتونى جدا إن شاء الله هكون معاكم يوم 11 - 3 في الكويت الحبيبة".

 

 

لها 

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