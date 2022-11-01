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الثلاثاء، 01-11-2022 04:04 م

دينا الشربيني تعود لبطولة دراما رمضان 'بشروط السوق'

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الوكيل الإخباري - بعد 4 مواسم قدمت فيها النجمة دينا الشربيني البطولة المطلقة بموسم رمضان عبر مسلسلات اجتماعية تمتد ل 30 حلقة، وانتهت بعودتها العام الجاري للاكتفاء بالبطولة النسائية أمام النجم محمد رمضان في مسلسل المشوار، تعود دينا للبطولة المطلقة في موسم 2023، ولكن "بشروط السوق" حيث يقتصر مسلسلها الجديد على 15 حلقة فقط، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.

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دينا الشربيني ستقدم مسلسل "كامل العدد" ويقاسمها البطولة الفنان شريف سلامة، مع النجمين أحمد جمال سعيد وأية سماحة، والعمل من وتأليف يسر طاهر ورنا أبوالريش، وإخراج خالد الحلفاوي، ومن المنتظر البدء في تصويره منتصف نوفمبر الجاري بعد التعاقد مع بقية نجوم العمل.



سيدتي

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