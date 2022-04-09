رابطة الآباء المتضررين تنتقد مسلسل فاتن أمل حربي

الوكيل الإخباري - واصل مسلسل فاتن أمل حربي إثارة الجدل في مصر، حيث هاجمت رابطة الآباء المتضررين المنشور الذي كتبته بطلة العمل نيللي كريم وتحدثت فيه عن الهموم التي تمر بها المرأة وتجعلها تبدو غير جيدة، وقالت إن الهموم هي من تجعل المرأة تظهر بهذا الشكل.

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وقالت الرابطة في ردها على كلام نيللي كريم: إن لكل إنسان حسنات وعيوب.

وأشارت إلى وجود العديد من النساء في السجون بتهمة السرقة وغيرها من الاتهامات.



وأكدت الرابطة قيام العديد من النساء بطلب الطلاق فقط لرغبتهن فيه دون وجود أسباب مقنعة له، وأوضحت أن بعض النساء يُلفقن الاتهامات للرجال، ورفضت الأفكار المغلوطة التي يروج لها المسلسل.



واتهمت نيللي كريم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي من أجل زيادة مشاهدات مسلسلها، رغم احتوائه على عدد كبير من الأفكار المغلوطة.



يذكر أن مسلسل فاتن أمل حربي من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج محمد جمال العدل، وبطولة نيللي كريم، هالة صدقي، محمد الشرنوني، محمد ثروت وغيرهم.

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