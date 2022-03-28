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الإثنين، 28-03-2022 01:10 م

لهذه الأسباب إنضمت هالة صدقي لهذا المسلسل رغم دورها الصغير

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة هالة صدقي في تصريحات صحافية، عن الأسباب التي أدت لقبولها العمل في مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي تشارك في بطولته، ويعرض في رمضان القادم، رغم صغر دورها فيه، قائلة: "هدف العمل يتمثل في تصحيح مسار الأسرة، ويشكل رسالة للرجال أو تحذير لهم بصورة خاصة".

وأضافت: "دور ميسون الذي أقدمه في العمل ليس كبيرًا، لكنني وافقت عليه لأهمية الموضوع، إذ أوافق على بعض الأعمال لأهمية المواضيع التي تناقشها وليس لأهمية دوري بحد ذاته".

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وتابعت: "الحكاية ستجد قبولا كبيرًا لأنها موجودة في بيوت كثيرة، والقضية منتشرة وتزيد، وسيكون الجمهور مترقباً لأن يعرف النتيجة وإلى ما ستصل إليه علاقة فاتن وزوجها". لافتةً إلى أن "فاتن هي صديقة ميسون وزميلتها في العمل، وهي سند لها، شخصية مستقلة وواعية".

 

لها 

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