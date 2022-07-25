رامي جمال يحتفل بيوم ميلاده

الوكيل الإخباري- يحتفل المطرب المصري رامي جمال اليوم الإثنين بيوم مولده الذي يصادف 25 تموز.

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وقال رامي جمال بتغريدة عبر صفحته الخاصة في " تويتر" :"عام جديد من عمري في ستر من الله ونعم كثيره اللهم توفيقك في ماهو قادم والحمد لله على كل ما مضي " .

وتفاعل المتابعون مع المنشور وعلق الفنان تامر عاشور على المنشور مهنئاً: "كل سنه وانت طيب يا روكّا" ليرد رامي قائلاً: "وانت طيب يا عشرة عمري يا غالي.







عام جديد من عمري في ستر من الله ونعم كثيره اللهم توفقيك في ماهو قادم 🥰🎂 والحمد لله علي كل ما مضي — Ramy Gamal (@RamyGamal) July 24, 2022