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الإثنين، 25-07-2022 01:13 م

رامي جمال يحتفل بيوم ميلاده

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الوكيل الإخباري- يحتفل المطرب المصري رامي جمال اليوم الإثنين بيوم مولده الذي يصادف 25 تموز.

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وقال رامي جمال بتغريدة عبر صفحته الخاصة في " تويتر" :"عام جديد من عمري في ستر من الله ونعم كثيره اللهم توفيقك في ماهو قادم والحمد لله على كل ما مضي " .

 

وتفاعل المتابعون مع المنشور وعلق الفنان تامر عاشور على المنشور مهنئاً: "كل سنه وانت طيب يا روكّا" ليرد رامي قائلاً: "وانت طيب يا عشرة عمري يا غالي.

 

 



 




 

 


 

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