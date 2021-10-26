الثلاثاء 26-10-2021
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الثلاثاء، 26-10-2021 03:03 م

رجاء حسين تهاجم مهرجان الجونة بقوة

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الوكيل الإخباري - كشفت الفنانة الكبيرة رجاء حسين، في تصريحات صحافية عن استيائها الشديد مما يحدث في مهرجان الجونة السينمائي الدولي، مشيرةً إلى أن هذا المهرجان يسيء إلى مصر والسينما المصرية، بسبب ظهور بعض الفنانات بفساتين جريئة، ومؤكدة أنها ترفض هذا المهرجان، وتراه فاشلاً.

وكشفت حسين عن رأيها في المهرجان قائلةً: مرفوض شكلاً وموضوعاً اللي بيحصل على الريد كاربت ليس له علاقة بالسينما، وشايفة أن مهرجان الجونة فاشل، ويوم ما قدّم فيلم، قدّمه ضد مصر، واللي يسيء لمصر ينضرب بالجزمة وكل واحد حر في رأيه".

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المصدر - لها 

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