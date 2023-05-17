رشا شربتجي تُبكي الجمهور بأول تعليق لها بعد وفاة والدها

الوكيل الإخباري- نعت الفنانة السورية رشا شربتجي وفاة والدها امس بكلمات مؤثرة .

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وقالت شربتجي عبر حسابها الخاص في انستجرام :" رحل عني اليوم من كان معلمي الأول، رحل جسداً فقط لكن روحه ستبقى عالقةً معي بكل تفاصيلي، في كل لحظةٍ علمني فيها كيف أقف خلف الكاميرا وأدير حركتها، في كل لحظةٍ ناديتُها فيه "بابا" ووجدته بجانبي، في كل كلمةٍ قالها لي يوماً وتقبلتُها أو حتى رفضتُها، في كلِّ عناقٍ وحبٍّ وفخرٍ "



وتابعت :" أنا مدينة لك بكل لحظة نجاح عشتها لأن الفضل كان لك فيها، مدينة لك بكل هذه السمعة الطيبة التي ورّثتني إياها وحمّلتَني مسؤوليتها أضعاف مضاعفة، مدينة بكل لحظة صدق وأمان وأمانة ونصيحة في كل عمل كنتُ أقدمه للناس ليكون بأبهى صورة .. كنتَ لي الملجأ والعز والسند، سأكمل الطريق بعدك وأبقى حريصة على تنفيذ كل تعليماتك التي رسّختَها فِيَّ، وأعدك أني سأكون أمينة على عملي وأصبح أفضل لكني أعرف أني لن أكون مثلك لأنك شخص لا يتكرر "



واختتمت رشا مطالبة متابعيها بالدعاء لوالدها بالرحمة :" شيخ كار المخرجين وبكل فخر والدي #هشام_شربتجي في ذمة الله، ادعوا له بالرحمة والمغفرة ولا تنسوا كل ما قدمه لنا، فنحن مدينون له بذاكرة نقية "



