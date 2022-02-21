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الإثنين، 21-02-2022 01:52 م

رغدة تنفي شائعات اعتزالها التمثيل

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الوكيل الإخباري - أثارت الفنانة المصرية رغدة جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورةً لها بالحجاب.

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وقال العديد من المتابعين إن الصورة دليلٌ على اعتزال رغدة لعالم التمثيل، خاصة بعدما علّقت عليها بعبارة أكدت من خلالها رضاها عن حياتها الماضية والحالية.

 

انتشار شائعة الاعتزال؛ دفع الفنانة المصرية للرد ونفي الأمر، حيث قالت: “لم أعتزل التمثيل، وأعمارنا بيد الله”، وأشارت إلى أن الجمهور فهم الصورة بطريقة خاطئة.


يذكر أن آخر أعمال الفنانة المصرية مسلسل الضاهر الذي عرض في العام 2019 وجمعها بعددٍ من الفنانين أمثال فريال يوسف، ومحمد فؤاد، تامر عبد المنعم، أنجي شرف، أحمد منير، أميرة هاني، يوسف حسن وغيرهم من الفنانين.

 

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