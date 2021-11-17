ريتا حرب تتعرض لحادث سير مروع وتنقل الى المستشفى - فيديو

الوكيل الإخباري - تعرضت الإعلامية والممثلة اللبنانية ريتا حرب أمس لحادث سير مروّع في احدى المناطق التركية خلال توجهها من الفندق الذي تقيم فيه إلى موقع تصوير مسلسها الجديد.

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وحسب المعلومات المتداولة كان سائق خاص يقود السيارة وكان يرافقها المدرب الخاص بممثلين العمل بوب مكرزل وأكدت مصادر ET أن ريتا وبوب تأذيا كثيرا وقد يحتاجان إلى إجراء عمليات خطيرة وتم نقلهما إلى مستشفى متخصص بجراحة العظم خصوصا أن ريتا تعاني من اكثر من كسر في الفخذ وكسر صغير في عظام الوجه.

المصدر - الفن

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