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الإثنين، 06-06-2022 03:36 م

زوجة الفنان راغب علامة تحتفل بيوم ميلاده

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الوكيل الإخباري-نشرت مصممة المجوهرات جيهان علامة، زوجة الفنان اللبناني راغب علامة، فيديو عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي.

وظهر راغب علامة في الفيديو بصحبة زوجته وأصدقائهما، حيث كان الموجودون يحتفلون بعيد ميلاد الفنان اللبناني، على الرغم من أن يوم ميلاده لم يحل بعد، حيث علّقت زوجته على الفيديو كاتبةً: " احتفال مبكر لعيد الميلاد".

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يُذكر أن راغب علامة كان قد شوق الجمهور لأغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "تعاليلي" عبر حسابه على موقع التواصل، وأعلن أن الأغنية ستطرح في أقرب وقت، ما أثار تفاعل المتابعين الذين أعجبتهم الأغنية، وأكدوا انتظارهم لسماع الأغنية كاملة.

 

 

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