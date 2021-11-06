زوجة معتصم النهار تحذف صوره من حساباتها

الوكيل الإخباري - يبدو أن علاقة الممثل السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي لا تسير على ما يرام إذ لاحظ المتابعون أنها حذفت صورها مع زوجها بالكامل عن صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي من دون ترك أي أثر لهما سوياً قبيل إطلاق مجموعتها الجديدة للأزياء.

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وتساءل المتابعون عن سبب هذا التصرّف مستبعدين حصول الطلاق بينهما على الرغم من أنهما لا يزالان يتابعان بعضهما البعض على مواقع التواصل الإجتماعي.

ولفتت لين الأنظار اليها بعدما نشرت على خاصية الستوري على حسابها الخاص مجموعة من الفيديوهات وهي تقوم بتمارين الإسترخاء "اليوغا" ومعها ابنتها ساندرا في إحدى الغابات.



وتمنى المتابعون أن لا تكون الأخبار حقيقية إذ إنهم اعتادوا على متابعة العلاقة المثالية بينهما التي كانت تظهر إلى العلن وأن يكون الأمر مجرّد خلاف عابر.

المصدر - الفن