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السبت، 12-02-2022 12:58 م

محامي شيرين .. إجراء قانوني ضد من سرب خبر عودتها لطليقها - فيديو

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الوكيل الإخباري - كشف الدكتور حسام لطفي أستاذ القانون ومحامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، عن اتخاذ إجراء قانوني ضد الشخص الذي يثبت أنه يروج لمعلومات غير صحيحة عنها، لأن ذلك من شأنه أن يسيء لها ولجمهورها.

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وشن محامي شيرين هجوماً لاذعاً ضد الشخص الذي سرب هذا الخبر قائلاً في مداخلة هاتفية مع قناة العربية: "فيه ناس دعاة شُهرة يحاولوا يتدخلوا في حياة المشاهير ويتمسحوا بيهم ويدعون وجود علاقة غير تقليدية بهم، ويدعون أنهم يعلمون ما لا يعلمه غيرهم.. وللأسف يسيئون للفنان وللجمهور".

وقال :

 

 

 

 

 

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