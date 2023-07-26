سبب وفاة نجم مسلسل "الخوالي" محمود جركس في السويد

الوكيل الإخباري- غيّب الموت الفنان السوري محمود جركس عن عمر يُناهز 90 عاماً، امس الثلاثاء في السويد، تاركاً وراءه إرثا زاخراً بالأعمال الفنية التي ستُثري رصيد الساحة الثقافية السورية لسنوات قادمة.

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محمود جركس هو أحد أشهر الفنانين المخضرمين الذين مثلوا في المسرح والتلفزيون والإذاعة وترك بصمة واضحة في الحركة الفنية السورية على مدى أكثر من 60 عاماً.



ونشرت صفحة نقابة الفنانين في سوريا فرع دمشق، صورة للفنان محمود جركس، ناعية إياه، وعلقت: “فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعى إليكم وفاة الزميل الفنان القدير محمود جركس، وهو مقيم في السويد، إنا لله وإنا إليه راجعون”.



وفقًا لمعلومات متداولة على منصات التواصل الاجتماعي، فإن سبب وفاة جركس يعود لصراعه الطويل مع المرض حيث أنه تعرض لوعكة صحية ألمت بجسده في يونيو/ حزيران 2017

وكالة سوا الاخبارية