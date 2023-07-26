الموت يفجع الوسط الفني السوري بوفاة فنان شهير

الوكيل الإخباري - نعت نقابة الفنانين في سوريا، أمس الثلاثاء، الفنان القدير محمود جركس على إثر وفاته عن عمر يناهز الـ90 عاما.



وعلى حسابها في "فيسبوك"، قالت النقابة إن "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير محمود جركس وهو مقيم في السويد.. إنا لله وإنا إليه راجعون".



وولد الفنان القدير محمود جركس في دمشق عام 1933، في حي قديم عرف بتسمية "حي الأكراد"، حيث تعلم فن التمثيل في المسرح العسكري، ثم التحق في الستينات بنادي "الأزبكية"، وقدم بعد ذلك مسرحية بعنوان "أريد أن أقتل"، بمشاركة العديد من الأدباء والكتاب.

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يملك الفنان في رصيده أكثر من 60 عملا مسرحيا وعشرات الأعمال التلفزيونية والإذاعية، حيث ظل اسما لامعا في المسرح، ومن مسلسلاته التي اشتهر بها صقر قريش (2000) والخوالي (2001) والجمل (1999) وياقوت (1998) والعبابيد (1997) وشجرة النارنج (1989) ونساء بلا أجنحة (1987).



كما قدم عددا من الأفلام من بينها سفر الأجنحة (2003)، في حين شارك في دوبلاج فيكي الفايكينغ.





RT