الأربعاء 26-07-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي يدعو لجلسة الخميس وقانونية النواب تقر الجرائم الإلكترونية

تضمنت تخفيض الغرامات.. تعرف على أبرز تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية

شركة الكهرباء تسجل 3700 ميغاواط الحمل الكهربائي الأقصى خلال الصيف الحالي

قانونية النواب: مطالبات بتخفيض العقوبات بمشروع الجرائم الإلكترونية

1416 شقة ومكتب للبيع في المزاد العلني على موقع وزارة العدل - رابط

نائب رئيس وزراء أسبق: الاستثمار ليس هواية ويحتاج إلى أساسيات

275 ألف زائر للمواقع الأثرية في جرش منذ بداية العام الحالي

معدل السير: عقوبة هذه المخالفات الحبس من شهر إلى شهرين وغرامة من 100-200 دينار

الشبول يتفقد العمل في مراكز صحية بالعاصمة

الأردن يرحب ببدء عملية سحب حمولة ناقلة النفط "صافر" قبالة السواحل اليمنية

الأربعاء، 26-07-2023 12:44 ص

الموت يفجع الوسط الفني السوري بوفاة فنان شهير

64c0390c4236043fe92cb957


الوكيل الإخباري - نعت نقابة الفنانين في سوريا، أمس الثلاثاء، الفنان القدير محمود جركس على إثر وفاته عن عمر يناهز الـ90 عاما.

وعلى حسابها في "فيسبوك"، قالت النقابة إن "فرع دمشق لنقابة الفنانين ينعي إليكم وفاة الزميل الفنان القدير محمود جركس وهو مقيم في السويد.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وولد الفنان القدير محمود جركس في دمشق عام 1933، في حي قديم عرف بتسمية "حي الأكراد"، حيث تعلم فن التمثيل في المسرح العسكري، ثم التحق في الستينات بنادي "الأزبكية"، وقدم بعد ذلك مسرحية بعنوان "أريد أن أقتل"، بمشاركة العديد من الأدباء والكتاب.

اضافة اعلان


يملك الفنان في رصيده أكثر من 60 عملا مسرحيا وعشرات الأعمال التلفزيونية والإذاعية، حيث ظل اسما لامعا في المسرح، ومن مسلسلاته التي اشتهر بها صقر قريش (2000) والخوالي (2001) والجمل (1999) وياقوت (1998) والعبابيد (1997) وشجرة النارنج (1989) ونساء بلا أجنحة (1987). 


كما قدم عددا من الأفلام من بينها سفر الأجنحة (2003)، في حين شارك في دوبلاج فيكي الفايكينغ.

 


 

RT

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
DjVbJLBVAAEeaLk

فنانة شهيرة تعلن اعتزالها مواقع التواصل -صورة

Doc-P-455491-638258799594040224

ظهور نادر لوالد نادين الراسي -صورة

محمد إمام888

محمد إمام يكشف كواليس فيلمه" أبو نسب"

nancy-ajram

"تيجي ننبسط".. جديد الفنانة نانسي عجرم

image

محمد رمضان يكشف عن البوستر الرسمي لفيلم " ع الزيرو"

2588326-232766560

بالصورة - ديما بياعة تُنقل الى المستشفى اثر ازمة صحية مفاجئة

أخبار متعلقة
19_2023-638158546039628652-962

تعرف على موعد ومكان عزاء والد مي كساب

WhatsApp Image 2023-07-18 at 10.51.05 PM

لهذا السبب.. اختار "مهرجان جرش" الفنان عيسى السقار نجماً لختام حفلاته؟

WhatsApp Image 2023-07-18 at 8.30.55 PM

الموقع الرسمي لمهرجان جرش يرفع عبارة "كامل العدد" بعد خمس ساعات من طرح تذاكر حفل الفنان عمر العبداللات

WhatsApp Image 2023-07-17 at 10.14.24 PM

فارس الأغنية الخليجية الشاعر علي الخوار مسك ختام ليالي "جرش"

73475-الغواصة

مخرج فيلم "تايتانيك" يحسم الجدل حول عزمه صنع فيلم عن مأساة الغواصة "تيتان"

1078732237_515_0_2562_2047_1920x0_80_0_0_1e53fd8e3df631edee07017d5c70ee66

الموت يفجع الوسط الفني في العراق - صور