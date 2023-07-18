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الثلاثاء، 18-07-2023 10:49 م

لهذا السبب.. اختار "مهرجان جرش" الفنان عيسى السقار نجماً لختام حفلاته؟

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الوكيل الإخباري - تراهن إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون، على سفير الأغنية الشعبية الأردنية، الفنان عيسى السقار، لتحقيق نجاح جماهيري إضافي جديد، في دورة المهرجان هذا العام، ولهذا السبب اختارته لإحياء الحفل الختامي لحفلات المسرح الشمالي الجماهيرية، مساء يوم السبت 5/8/2023.

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وكان السقار قد حقق حضوراً جماهيرياً طاغياً، في حضوره العام الماضي في مهرجان جرش، إذ سجل أعلى حضور جماهيري في حفلات المسرح الشمالي، في حفل مكتمل العدد، زاد على ألفي شخص، وهي السعة الرسمية للمسرح.


وقال السقار في تصريحات صحفية، ان حضوره للعام الثالث على التوالي في "مهرجان جرش"، يعني له الكثير على صعيد فني، ويثبت صوابية اختياراته الغنائية، كما يشكل له حافزاً كبيراً بتقديم الأفضل وحفر اسمه بحروف من ذهب في تاريخ المهرجان.


وسيتخذ السقار من شعار المهرجان "ويستمر الفرح"، ديدناً لحفله الجرشي، مواصلاً الاحتفاء بمناسبة زفاف ولي العهد، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حيث سيقدم أغنية "احنا ناوينا على الفرح"، اليت قدمها بصوته بمناسبة زفاف الأمير الحسين، والتي حققت انتشاراً كبيراً بين الجمهور.


ويدين السقار، وفق كلامه للمدير التنفيذي للمهرجان، أيمن سماوي، الذي آمن بموهبته وبصوته، وراهن على نجاحه منذ أن قدمه لجمهور المهرجان لأول مرة، عام 2019. 
ويتوقع ان يحظى الحفل الذي يقدمه الفنان الأردني عيسى السقار، بحضور جماهيري كبير كونه بات من أهم الأسماء الأردنية في عالم الغناء وقد تخطت شهرته الأردن وبات اسمه معروفاً في معظم أرجاء الوطن العربي.


ويكثف نجم الغناء الحوراني الأصيل، استعداده من خلال عدة بروفات موسيقية يقوم بها، لتقديم لوحات فنية مستوحاة من التراث الأردني الثري، بمرافقة فرقة استعراضية فلكلورية، فضلاً عن باقة من أجمل أغانيه التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب مثل: (دحية مذهلة، ست العرايس، ردي شعراتك ردي، ويما مويل الهوى، وخلصن بنات الحارة، وطاير طاير، وسراقة حرامية) وغيرها الكثير.


وسبق وأن شارك السقار في عدد كبير من المهرجانات العربية من ابرزها مهرجان بصرى الشام في سوريا والطائف في السعودية، إضافة لمشاركته في احتفالات اليوم الوطني في الامارات وعدد كبير من المهرجانات المحلية في لبنان، عدا عن مشاركته الدائمة في مهرجانات صيف عمان وشبيب.

 




 

 


 

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