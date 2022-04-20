سحر فوزي: تريند الشيخ عبد العليم وأم بشير لم يضايقني

الوكيل الإخباري - قالت الفنانة السورية سحر فوزي المعروفة بـ " ام بشير في مسلسل باب الحارة"، أن تريند زواج الشيخ عبد العليم في مسلسل باب الحارة 12، لم يزعجها بل أضحكها وتفاعلت مع الصور والكلمات والأغاني التي أضيفت على المشهد.

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وأضافت فوزي اذاعية، بأنها لم تواجه تنمر أو إساءة شخصية، والتريند كان بسبب تفاجئ الجمهور من تحول شخصية الشيخ عبد العليم، الذي عرف بالأجزاء السابقة للعمل بالواعظ الحكيم.



وأكدت فوزي بأن المشهد طبيعي جدا، وليس هنالك فيه ما يثير الدهشة، وأنها لم تجد في طلب الزواج ما يخالف الشريعة الإسلامية.



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