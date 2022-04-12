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الثلاثاء، 12-04-2022 05:20 م

تعرف على أفضل 10 أعمال فنية في رمضان .. رامز موفي ستار يحتل هذا الترتيب

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الوكيل الإخباري - تتنافس العدايد من الأعمال عبر شاشات التليفزيون، وكذلك عن المنصات الإلكترونية العارضة، خلال شهر رمضان.

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وعبر منصة "شاهد"، تصدر مسلسل "توبة" للنجم عمرو سعد، قائمة أفضل 10 أعمال في مصر، يوم الاثنين.

فيما يحتل المرتبة الثانية مسلسل "راجعين يا هوى" للنجوم خالد النبوي ونور وهنا شيحة.

وفي المركز الثالث مسلسل "المداح 2 - أسطورة الوادي" للنجم حمادة هلال.

وفي المركز الرابع مسلسل "فاتن أمل حربي" للنجمين نيللي كريم وشريف سلامة.

وفي المركز الخامس مسلسل "مين قال" للنجمين جمال سليمان وأحمد داش.

وفي المركز السادس مسلسل "رانيا وسكينة" للنجمتين روبي ومي عمر.

وفي المركز السابع مسلسل "أحلام سعيدة" للنجمتين يسرا وغادة عادل.

وفي المركز الثامن مسلسل "اللعبة 3 - اللعب مع الكبار" للنجمين هشام ماجد وشيكو.

وفي المركز التاسع برنامج المقالب "رامز موفي ستار" للنجم رامز جلال.

وفي المركز العاشر مسلسل "وسط البلد" للنجوم: سميرة عبد العزيز وجمال عبد الناصر وفيدرا وغيرهم.

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