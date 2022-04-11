الإثنين 11-04-2022
الوكيل الاخباري

2.8 مليون حركة لخدمات حكومية خلال شباط الماضي

ارتفاع أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوى في 3 أسابيع

الخلايلة يبيّن سبب عدم فتح المسجد الاقصى للاعتكاف

استحداث تأشيرة دخول جديدة للمملكة مدتها خمس سنوات

الكرملين يعلق على احتمال إفلاس روسيا

الجمارك : احباط تهريب 107 كغم من الكوكايين الخام

الاتحاد الأوروبي يجري مباحثات مع أوبك وسط دعوات لزيادة إنتاج النفط

خصم الكهرباء يصل 75% لمدة 10 سنوات في الطفيلة الصناعية

انطلاق الحملة الوطنية عَلَمُنا عَالٍ

الخصاونة: لم نبع أي معلم سياحي في الأردن

الإثنين، 11-04-2022 04:41 م

عمرو يوسف يغضب بسبب منى زكي

image


الوكيل الإخباري - انفعل الفنان المصري عمرو يوسف خلال لقائه في برنامج "حبر سري" بسبب الفنانة منى زكي.

اضافة اعلان


وأكد يوسف دعمه لمنى بعد أزمة فيلمها "أصحاب ولا أعز" ورفضه التطاول عليها.


وقال، أثناء الحوار ": منى زكي تعرضت لهجوم بشع وغلط وتطاول وقلة احترام.. على واحدة هي فنانة من أهم نجمات الوطن العربي ومصر.. دي اسمها هيكون في التاريخ زي ما بنفتخر بفاتن حمامة وغيرها".


وأضاف: "التطاول على النجمة منى زكي مرفوض تماماً، ونقدياً هي جسدت دوراً، وإن لم ينل الدور إعجابك انتقدت الدور نفسه، ولكن لا يمكن التطاول على شخصها".
وتابع: "عيب.. واللي بيحصل دا مش صح".

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1779059_0

الجمهور يتفاعل مع وفاة "هجرس" بمسلسل الكبير اوي 6

177668Image1-775x445_d

دراما 2022 تعيد الحياة لعدة ثنائيات فنية

71aafa6d-35f5-4ff0-8cb8-27abac49e921

هبة الحسين تنشر كواليس 'ستديو 22'-صورة

153072Image1-1180x677_d

مزيد من المفاجآت في حلقات 'للموت 2'

7ee4f502-ba8e-4822-be9a-d432e9703a65

الدنيا بخير.. ديانا كرزون وعماد فراجين يتنكران لمساعدة المحتاجين

4150029

شريف سلامة يعلق على الجدل الحاصل بسبب دوره العنيف مع المرأة

أخبار متعلقة
main_image62519c3ec435e

حنان مطاوع : كنت اعلم بمقلب رامز جلال

main_image62519564cbcac

ويل سميث يرد بعد منعه من حضور حفل الأوسكار

elaosboa26083

احمد السقا هو الأعلى.. تعرّف على اجور نجوم مسلسل الاختيار 3

08-04-22-133882817

كم تقاضت رانيا يوسف مقابل ظهورها في رامز موفي ستار ؟

image

حرمان ويل سميث من حضور فعاليات الأوسكار 10 سنوات

135-165634-mbc-ramez-galal-masr-2

كم وصلت أجور ضحايا رامز موفي ستار ؟