عمرو يوسف يغضب بسبب منى زكي

الوكيل الإخباري - انفعل الفنان المصري عمرو يوسف خلال لقائه في برنامج "حبر سري" بسبب الفنانة منى زكي.

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وأكد يوسف دعمه لمنى بعد أزمة فيلمها "أصحاب ولا أعز" ورفضه التطاول عليها.



وقال، أثناء الحوار ": منى زكي تعرضت لهجوم بشع وغلط وتطاول وقلة احترام.. على واحدة هي فنانة من أهم نجمات الوطن العربي ومصر.. دي اسمها هيكون في التاريخ زي ما بنفتخر بفاتن حمامة وغيرها".



وأضاف: "التطاول على النجمة منى زكي مرفوض تماماً، ونقدياً هي جسدت دوراً، وإن لم ينل الدور إعجابك انتقدت الدور نفسه، ولكن لا يمكن التطاول على شخصها".

وتابع: "عيب.. واللي بيحصل دا مش صح".



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