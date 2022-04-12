بسبب مربوحة .. دعوى قضائية لوقف عرض الكبير اوي 6 - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أقامت الدكتورة كوثر محمود بصفتها النقيب العام للتمريض المصري، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت فيها بوقف عرض مسلسل «الكبير أوي 6» لما اعتبرته إساءة واضحة للممرضة المصرية.

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وقالت، إنه أثناء عرض المسلسلات الرمضانية لهذا العام، إذ بإساءة من أحد المسلسلات المذاعة عبر القنوات الفضائية المصرية تسيء لفظاً وفعلاً وتسقط عبارات من شأنها التشهير بسمعة الممرضة المصرية في المسلسل المصري «الكبير أوي 6».



ويظهر في إحدى الحلقات وبعد حفل زفاف الكبير أوي الذي يؤدي دوره الفنان أحمد مكي من مربوحة «الفنانة رحمة أحمد فرج»، ظهرت مربوحة بملابس مُمرضة. اليوم السابع