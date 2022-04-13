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الأربعاء، 13-04-2022 04:00 م

نبيلة عبيد: يعني إيه لقب نجمة مصر الأولى ؟

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الوكيل الإخباري - وجهت الفنانة نبيلة عبيد رسالة إلى الفنان أحمد السعدني بعدما أشار في ظهوره الإعلامي الأخير إلى أن نجمة مصر الأولى هي الفنانة نبيلة عبيد ولا أحد غيرها.اضافة اعلان


في الحلقة التي استضافت فيها الإعلامية أسما إبراهيم عرضت عليه صورًا للفنانات منى زكي وياسمين صبري وياسمين عبدالعزيز، لتسأله: من هي نجمة مصر الأولى؟، فأجابها بأن لقب نجمة مصر الأولى خاص بالفنانة نبيلة عبيد.

وأعادت نبيلة عبيد نشر مقطع الفيديو من الحلقة عبر حسابها الشخصي في «إنستجرام»، وعلّقت عليه قائلة: «يعني إيه لقب نجمة مصر الأولى!».

وأضافت: «يعني مشوار فني حافل فيه أكتر من 98 فيلما للسينما معظمها من الأعمال الفنية الكبيرة اللي حققت نجاحا كبيرا لسه عايشة و بتتعرض دايمًا على شاشات التليفزيون وإيرادات ضخمة في شباك التذاكر وحققت أرباحا عظيمة للمنتجين ده غير الجوائز الفنية العديدة في مصر والعالم العربي.. وبرضه غير أعمالي في التلفزيون والإذاعة والمسرح».



 




 

 


 

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