سعد لمجرد ضيف أمير كرارة في سهرانين

الوكيل الإخباري - يحل المطرب المغربي سعد لمجرد ضيفا على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، غداً وبعد غد (الأربعاء والخميس) حيث ظهر في البرومو الدعائي للحلقة وهو يدلي بتصريحات ويكشف أسراراً عن حياته الشخصية لأول مرة، قال: "لأول مرة أقول أخوكم سعد نام كتير في الشارع وجعت كتير ومكنش عندي فلوس كتير وهدفي لسه بين عنيا وهوصله".



كما ظهر لمجرد، في الحلقة وهو يغني أغنية "مشيت خلاص"، للنجم اللبناني وائل جسار، وتفاعل معه الحضور بالغناء معه وأيضا أمير كرارة.

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كما ظهر وهو يتحدث لأول مرة خلال الحلقة عن مسيرته الفنية، وكواليس دخوله مجال الفن، والأزمات التي مرّ بها حتى الآن، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، فضلا عن أحلامه التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة.



ورد سعد لمجرد، خلال ظهوره في البرومو الدعائي للحلقة، على سؤال أمير كرارة حول هل لديه أولاد، فرد بطريقة طريفة قائلاً: "لسة معنديش أمهم"، لينفي بهذا التصريح الشائعات التي خرجت حول زواجه، مؤكداً أنه غير متزوج وليس لديه أولاد.

المصدر - لها