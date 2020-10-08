الخميس 08-10-2020
الوكيل الاخباري

الحجاوي للوكيل : الوضع خطر وقد نضطر لزيادة أيام الحظر

توجـه حكومي لإعادة النظر بالحظر الشامل

مسار معين لمصابي كورونا داخل طوارئ البشير

17 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة

أسعار الذهب الخميس 8/10/2020

وفيات الخميس 8/10/2020

أجواء حــارة اليوم

“مياهنا” تعلق دوامها بجبل الحسين لإصابة 3 من عامليها بكورونا

السيرة الذاتية للدكتور بشر الخصاونة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة

الملك يكلف الدكتور بشر الخصاونة بتشكيل حكومة جديدة




الخميس، 08-10-2020 10:16 ص

سعيد بركات يتعرض لوعكة صحية

8339128_1602101072


الوكيل الإخباري _ تعرض الفنان اللبناني "سعيد بركات" لوعكة صحية نقل على اثرها المستشفى ، حيث انه سيخضع لعملية جراحية .

اضافة اعلان
 

وقد اعلنت نقابة ممثلي المسرح والسينما والتلفزيون عبر حسابها الرسمي أن بركات سيخضع لعملية جراحية وذلك من خلال صورة له ، ارفقتها بتعليق قالت فيه :"الزميل سعيد بركات سيخضع لعملية جراحية يوم الخميس8/10/2020 في مستشفى الساحل ..نتمنى للزميل العزيز الشفاء العاجل و الصحة و دوام السعادة".


لتنهال التعليقات من المتابعين الذين تمنوا بالشفاء العاجل للفنان .

 

المصدر : الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
5f78d26b4c59b772fe00f2aa

عمرو دياب يطلق عطرا جديدا بإسمه

6074594_1602074953

وفاة الشاعر الليبي فرج المذبل

adelkaram12-1

الكشف عن سبب غياب عادل كرم عن بعض اعلانات الهيبة الرد

996351-669051483

بيرين سات تثير ضجة بصورتها مع جدتها

ahlam-1

أحلام تدعم The Voice Senior بطريقتها الخاصة

c60efeda8aad4ecd6e526fcccb5d8bcf

وفاة زوج نجمة وادي الذئاب وهي تمتنع عن حضور جنازته لهذا السبب الصادم!

أخبار متعلقة
1020199142013254373038

فنان مصري شهير يتعرّض لأزمة صحية ويدخل العناية المركزة

د

خضوع الفنان خالد سامي لعملية زراعة الكبد

287215_0

عمر كمال يتعرض لوعكة صحية .. صورة

1036631538_0_0_1599_865_1000x541_80_0_0_b8ab19286e1830ffe98028175d3c4749

سمير غانم يرد على أنباء تدهور حالته الصحية

9998969571

نجاة الفنان ربيع الأسمر من حادث سير .. فيديو

تعريف_الإعلام

اصابة إعلامي خليجي شاب إثر حادث سير مروع.. شاهد