سعيد بركات يتعرض لوعكة صحية

الوكيل الإخباري _ تعرض الفنان اللبناني "سعيد بركات" لوعكة صحية نقل على اثرها المستشفى ، حيث انه سيخضع لعملية جراحية .

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وقد اعلنت نقابة ممثلي المسرح والسينما والتلفزيون عبر حسابها الرسمي أن بركات سيخضع لعملية جراحية وذلك من خلال صورة له ، ارفقتها بتعليق قالت فيه :"الزميل سعيد بركات سيخضع لعملية جراحية يوم الخميس8/10/2020 في مستشفى الساحل ..نتمنى للزميل العزيز الشفاء العاجل و الصحة و دوام السعادة".



لتنهال التعليقات من المتابعين الذين تمنوا بالشفاء العاجل للفنان .

المصدر : الفن

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