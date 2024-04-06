سلافة معمار.. حالة فنية مليئة بالتناقضات تجسدها في 'سكر'

الوكيل الإخباري - تفاعل متابعو مسلسل "ولاد بديعة" الرمضاني بشكل كبير مع أداء النجمة السورية سلافة معمار، وذلك بعد مشهد رقصها العشوائي خلال أحداث الحلقة 26، إذ استطاعت الفنانة "سلافة معمار" أن تلخص شخصية "سكر" المليئة بالتناقضات.



وفي أحداث الحلقة استطاعت سكر (معمار) بمساعدة شقيقها ياسين (يامن حجلي)، تفجير أبو الهول "محمد حداقي"، من خلال إلقاء قنبلة في سيارته، ثم قاما بدفنه معاً في مكان بعيد.

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وبعد الانتهاء من الدفن، جلست هي وياسين على بعض الحجارة في بيت مهجور بجانب القبر، وتذكرت أن أبو الهول قال لها في وقت سابق "بس موت رقصي على قبري".



وقامت سكر بوضع أغنية أبو الهول الشهيرة "فاحت ريحة البارود" وبدأت الرقص والضحك والبكاء معاً، في مشهد مؤثر جداً، يعبر عن حالة من الجنون وفقدان الوعي والخلاص من الشر في حياة سكر، كما قال متابعون.



ونشرت النجمة السورية مشهد رقصها عبر حسابها على "إكس" وعلّقت "حياة سكر في رقصة".

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