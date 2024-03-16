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السبت، 16-03-2024 10:26 ص

رغم صمتها.. إمارات رزق تخطف الأنظار في 'ولاد بديعة'

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الوكيل الإخباري - رغم صمتها وعدد مشاهدها القليلة، تصدرت الفنانة السورية إمارات رزق الترند على مواقع التواصل الاجتماعي بدورها في مسلسل "ولاد بديعة " الذي يعرض حالياً ضمن السباق دراما رمضان 2024.

وبأدائها اللافت مجسدة شخصية "بديعة"، استطاعت أن تشد أنظار متابعي المسلسل الذي تدور أحداثه حول أولادها الثلاثة.

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وظهرت في بداية المسلسل مع ابنتها الصغيرة سكر، ليراها عارف الدباغ ويعجب بها، ويقوم  بالزواج منها وينجب منها توأم وهما شاهين وياسين.


وخلال مشاهد المسلسل في حلقاته الأولى، تعاطف المشاهدين مع بديعة الصماء الفقيرة بالرغم من أنها لم تقل خلال مشاهدها سوى كلمة واحدة وهي "يا كريم".


وبالرغم من انفصال حسام جنيد عن إمارات رزق في العام الماضي إلا أنه لم يتأخر عن التعبير بإعجاب عن أداء طليقته في المسلسل .
وأثنى الجمهور على ادائها معتبرين أنها ممثلة من الطراز الرفيع لأنها أبدعت في تجسيد الشخصية بتعابير وجهها وليس بصوتها، وهذا الأمر يتطلب موهبة كبيرة لإقناع المشاهدين بدورها.

 

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