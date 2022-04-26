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الثلاثاء، 26-04-2022 03:01 م

سلمى رشيد تكشف تفاصيل خلافها مع أحلام

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الوكيل الإخباري - ردت الفنانة المغربية سلمى رشيد على كافة الشائعات التي طالتها بما يخص خلافها مع الفنانة أحلام، ونفت هذا الخبر مشيرة إلى أن علاقتها بأحلام جيدة .

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وأشادت بها قائلة أنها تمتلك طيبة قلب كبيرة جدا وأنها تحبها كثيرا، ولم تنفي سلمى رشيد أنباء محاولة البعض بالإيقاع بينهما بعدما قامت إدارة مهرجان أن أحلام لم توافق على الغناء معها ولن توافق أيضا وأن سلمى كانت قد انتقدت الفنان اللبناني عاصي الحلاني وميريام فارس بسبب بعض الأغاني التي أداها كل منهما باللهجة المغربية، وأكدت سلمى رشيد أنها تبدي رأيها كسائر الجمهور إلا أنها تعترض على بعض المصطلحات في بعض الأغاني.

 

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