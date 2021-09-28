الثلاثاء 28-09-2021
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الثلاثاء، 28-09-2021 10:49 ص

سمية الخشاب برسالة مبطّنة لأحدهم

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الوكيل الإخباري - اثارت الفنانة المصرية سمية الخشاب جدلا كبيرا بين الجمهور بعد منشورها الجديد الذي كتبته على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، اذ قالت فيه: "انا شايفه وفاهمه وعارفه كل حاجه بس عامله نفسي مش فاهمه".

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واشار البعض الى انها تودّ ان توصل رسالة مبطنة لأحد الأشخاص دون ذكر الإسم
وكان تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لسمية الخشاب وهي ترقص على أنغام أغنية خليجية خلال حلولها ضيفة على برنامج "لايف من الدوبلاكس" المصري مع أبلة فاهيتا.

 

وفي التفاصيل رفضت سمية الإجابة على أحد الأسئلة المحرجة، حيث سألتها فاهيتا عن سنة ميلادها .

 

المصدر - الفن 

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