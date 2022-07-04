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الإثنين، 04-07-2022 03:27 م

سيف نبيل يغير اسم أغنيته الجديدة ويكشف السبب !

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الوكيل الإخباري-قام الفنان العراقي سيف نبيل بتغير اسم أغنيته "على بالي" المقرر طرحها في أول أيام عيد الأضحى المبارك إلى اسم آخر وهو "أحبك دومي" وذلك بعد أن لاحظ المتابعون التشابه بين عنوان أغنيته وعنوان أغنية الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

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وستكون أغنية "أحبك دومي " من كلمات سيف نبيل وألحانه ومن إخراجه أيضاً في أول تجربة إخراجية له.


وكان قد رد سيف نبيل على الانتقادات في حديث خاص مع موقع "الفن" وقال: "لست معجماً بالأغاني كي اعرف جميع عناوين أغاني الوطن العربي"، مؤكداً أن الأغنية بعيدة تماماً عنها ولا يوجد تشابه بينهما.

 

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