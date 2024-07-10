شارون ستون: خسرت 18 مليون دولار خلال التعافي من السكتة الدماغية

الوكيل الإخباري- قالت الممثلة الأمريكية الشهيرة، شارون ستون، إنها تعرضت للاستغلال المادي، بينما كانت تتعافى إثر إصابتها بسكتة دماغية كادت أن تودي بحياتها.



وفي عام 2001، أصيبت النجمة الحسناء بسكتة دماغية، أدت إلى نزيف في المخ استمر تسعة أيام، وهو ما اضطرها إلى الابتعاد عن هوليوود لمدة سبع سنوات حتى تعافت تماماً، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء البريطانية (بي.أيه.ميديا) اليوم الأربعاء.



وقالت ستون لمجلة "هوليوود ريبورتر": "لقد استغلني الناس خلال تلك الفترة... كنت أدخرت 18 مليون دولار بعد كل ما حققته من نجاح، ولكن عندما عدت لمراجعة حسابي المصرفي، كان كل شيء قد اختفى... لقد كان رصيدي من المال صفراً".



وأوضحت النجمة (66 عاماً) أنه بدلاً من أن تشعر بالمرارة بسبب ما مرت به بعد إصابتها بالسكتة الدماغية، اختارت أن تركز على الإيجابيات.



جدير بالذكر أن ستون حالياً عضو في مجلس إدارة "مؤسسة بارو للأمراض العصبية" بالولايات المتحدة، وهي مؤسسة تقوم بمعالجة "الحالات المتدهورة لإصابات الدماغ والعمود الفقري".

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