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الخميس، 21-04-2022 01:54 م

شاهد..آيتن عامر تمازح الجمهور بصورة من كواليس مكتوب عليا

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الوكيل الإخباري - مازحت الممثلة المصرية آيتن عامر الجمهور بصورة شاركتها عبر صفحتها الخاصة بموقع التواصل الإجتماعي ظهرت فيها من كواليس مسلسلها الرمضاني "مكتوب عليا" الذي تشارك في بطولته مع الممثل أكرم حسني.

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وعلّقت أيتن على الصورة مقتبصة من شخصيتها في المسلسل وقالت: "جبروت!! بقا أنا جبروت؟! ده أنا كيوت... يا مرارك يا سي جلجل".

 

إنتشرت الصورة بين المتابعين الذين شاركوها عبر صفحاتهم الخاصة وتفاعلوا معه وأشادوا بأدائها بالمسلسل.

 


 

 

 

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