شاهد: أحدث ظهور لنانسي عجرم وابنتها الصغرى ليا

الوكيل الإخباري - إنتشرت صورة على مواقع التواصل الإجتماعي صورة للفنانة اللبنانية نانسي عجرم برفقة إبنتها الصغرى ليا في مدينة للألعاب.

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وتفاعل المتابعون مع الصورة وأثارت إعجابهم، إذ انهالت التعليقات عليها معربين عن إعجابهم بجمالها وتسريحة شعرها.



وتعتبر هذه الصورة هي الأحدث لـ ليا، فهي سرقت منذ ولادتها الاضواء ولفتت الانظار بجمالها الذي ورثته عن والدتها ووالدها الدكتور فادي الهاشم، خصوصا لون عينيها الزرقاوين اللامعتين.





المصدر - الفن