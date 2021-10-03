نانسي عجرم تشعل المسرح في قطر وتتصدر الترند -صور

الوكيل الإخباري - تصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الترند على مواقع التواصل الإجتماعي بوسم: "نانسي عجرم في قطر"، بعد إحياءها أول حفل غنائي لها في دولة قطر والذي وصف بالناجح، وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور ومقاطع فيديو وثقت تفاعل الحضور معها بشكل كبير.

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وأطلت نانسي بفستان أحمر طويل بأكمام طويلة، وخطفت أنظار الجمهور بجمالها الأخآذ وأدت أجمل أغانيها القديمة والجديدة.



كما نشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي مجموعة صور من الحفل، وإكتفت بتعليق: "قطر" مع رمز قلب، كما حظي المنشور بآلاف الإعجابات بعد ساعات قليلة من نشره.

المصدر - الفن

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