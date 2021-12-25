شاهد... أحلام تبكي على المسرح وزوجها وابنها يحتضنانها

الوكيل الإخباري - شهد حفل النجمة الإماراتية أحلام الشامسي ضمن فعاليات "موسم الرياض 2021"، الكثير من اللحظات والمواقف المؤثرة خلال غنائها على المسرح بصحبة فرقة راقصة.



وبكت أحلام خلال تقديمها أغنية من كلمات الشاعر الراحل مساعد الرشيدي بحضور عائلته في الحفل، قبل أن تدفع المغنّية السعوديّة خديجة معاذ الى البكاء بسبب كلامها الجميل عنها.

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وصعد زوج أحلام بطل الراليات القطري مبارك الهاجري إلى المسرح مع ابنهما فاهد، حيث احتضناها وقبّلاها بحرارة وعفوية، احتفاءً بنجاحها الكبير الذي شكرت جمهورها السعودي والمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه عليه.

المصدر - لها