السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

طبيب اردني يحذر من انهيار المنظومة الصحية في الاردن

لجنة الاوبئة : السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة

الحكومة : الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول

أبو علي: الضريبة تواصل التوسع في خدماتها الإلكترونية

الفحوصات الإيجابية 9.43 % في الاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عبيدات والزبن والحميمات والحياري

الوهادنة: الوضع الوبائي في المملكة غير مستقر والحالات النشطة بازدياد واضح

توصيات لدمج قضايا "الجندر" بالعملية التعليمية

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في المفرق

السبت، 11-12-2021 12:56 م

شاهد...باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد زوجته في دبي

7530606-1410442248


الوكيل الإخباري - إحتفل النجم السوري باسل خياط بيوم ميلاك زوجته ناهد زيدان يوم الجمعة، في أجواء مميّزة طغى عليها مشاهد الرومنسية والحب بين مجموعة من الأصدقاء المقربين.

اضافة اعلان

وحرص الثنائي على توثيق الحفل البسيط من خلال مقاطع فيديو عبر خاصية الستوريز على تطبيق "إنستغرام"، كشفا خلالها عن الاحتفال حيث اختارت ناهد فستاناً ناعماً باللون الأسود البراق، وجاء بتصميم قصير وضيق، يبرز رشاقتها وجمالها.

 

بينما ارتدى باسل ملابس كاجوال وظهرا معاً يرقصان ويغنيان أمام قالب حلوى تم تجهيزه خصيصاً لهذه المناسبة.

 

المصدر - لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6822527_1547804779

هكذا وصف منذر رياحنة عودته للسينما المصرية

2353

شاهد.. وصلة رقص عمرو دياب في حفل زفاف ابن شقيق حميد الشاعري

YE4YN

شاهد...وائل كفوري يرقص قبيل دخوله المسرح في السعودية

53dfg_0

ياسمين صبري تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها - صور

czo2ODoiaHR0cHM6Ly93d3cua2hhbGVlamluZXdzLm5ldC91c2VyX2ltYWdlcy9uZXdzLzEwLTEyLTIxLTQzNzM4MjEwMS5qcGciOw==

الموت يفجع الفنانة ​ ​إلسا زغيب

7522796-1516701050

شاهد... إبنة غادة عبد الرازق تحتفل بخطوبتها

أخبار متعلقة
EsMNqngXYAshraf

تيم حسن وباسل خياط يستردون عضويتهم مجدداً

1738522_1570867260

لين برنجكجي تحتفل بعيد ميلاد زوجها معتصم النهار - صورة

3720154

أحمد حلمي يهنئ شقيقته بعيد ميلادها - صورة

سامية الجزائري - لاصورة من حسابها على انستجرام _0

النجوم يحتفلون بعيد ميلاد سامية الجزائري الـ 75 عاما - صور