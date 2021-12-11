شاهد...باسل خياط يحتفل بعيد ميلاد زوجته في دبي

الوكيل الإخباري - إحتفل النجم السوري باسل خياط بيوم ميلاك زوجته ناهد زيدان يوم الجمعة، في أجواء مميّزة طغى عليها مشاهد الرومنسية والحب بين مجموعة من الأصدقاء المقربين.





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وحرص الثنائي على توثيق الحفل البسيط من خلال مقاطع فيديو عبر خاصية الستوريز على تطبيق "إنستغرام"، كشفا خلالها عن الاحتفال حيث اختارت ناهد فستاناً ناعماً باللون الأسود البراق، وجاء بتصميم قصير وضيق، يبرز رشاقتها وجمالها.

بينما ارتدى باسل ملابس كاجوال وظهرا معاً يرقصان ويغنيان أمام قالب حلوى تم تجهيزه خصيصاً لهذه المناسبة.





المصدر - لها