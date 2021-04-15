الخميس 15-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

مصر تدخل الموجة الثالثة من جائحة كورونا

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

نقيب المخابز لـ الوكيل : ذروة الإقبال على شراء الخبز والقطايف الساعة السادسة مساءً

روسيا تقيد الرحلات الجوية مع تركيا وتنزانيا بسبب كورونا

تلقيح أكثر من مليون شخص ضد فيروس كورونا في موسكو

نصائح من الصحة للأردنيين في رمضان

الغذاء والدواء: إيقاف 76 منشأة وإغلاق 21

استقرار أسعار النفط عالميا

انتقل وزوجته إلى منزل جديد.. فاكتشف نفقا سريا تحته في أمريكا

الصحة: لا أحد مستثنى من الإصابة بفيروس كورونا

الخميس، 15-04-2021 11:39 ص

شاهد بالفيديو.. المشهد المحذوف من مسلسل الفنانة ياسمين عبدالعزيز

original


الوكيل الاخباري - أثيرت خلال الساعات الماضية أخبار عن حذف مشهد من مسلسل "اللي ملوش كبير" والذي يعرض حالياً للفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، الامر الذي أثار الجدل بين جمهور النجمين.

وفي أول رد على تلك الأخبار، كشف مخرج الأكشن محمود طاحون عن أن الرقابة حذفت المشهد لاحتوائه على حركة أكشن للفنان أحمد العوضي، من الحلقة الأولى في مسلسل "اللي مالوش كبير"، لأنها كانت عنيفة جدا.

اضافة اعلان

وخلال لقائه مع الإعلامية بثينة توكل في برنامج "القاهرة اليوم"، قال طاحون: "آخر حاجة في الأكشن ضرب حد بقزازة على دماغه، وبعدها حطها في بقه وكبسها في زوره، كانت عنيفة قوي على المشاهد فاتشالت."


يذكر أن مسلسل "اللي مالوش كبير" من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، وإيمان السيد، ودنيا عبد العزيز، ودينا فؤاد، وعايدة رياض، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

 


لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
عبدالله-مشايخ

شاب خليجي شهير على مواقع التواصل حيّ في المستشفى.. بعد الحديث عن انتحاره

76119Image1-775x445_d

بعد اتّهامه بقتلها.. الفنان جلال الزين يكشف تفاصيل انتحار زوجته!.. شاهد

4_249

حمو بيكا يكشف أرباحه الشهرية من 'يوتيوب' .. فيديو

869b45961a6204440580cb04a786bca6

فنان مصري يكشف حقيقة معرفته بمقلب رامز جلال!

15976705291587762698

خطأ يثير الجدل في مشهد للفنان ياسر جلال بمسلسله الجديد

حاتم-علي-1618388079

تركي آل الشيخ يستذكر الراحل حاتم علي.. هذا ما قاله!

أخبار متعلقة
15976705291587762698

خطأ يثير الجدل في مشهد للفنان ياسر جلال بمسلسله الجديد

6554561-888281899

أحمد حلمي ينشر فيديو يثير الجدل برفقة زوجته منى زكي.. شاهد

3202117111435426015048

ياسمين صبري تثير الجدل بإطلالة غريبة.. شاهد

59_20160923183442 (1)

إصابة الفنانة صفاء الطوخي بفيروس كورونا

D6YFcrFW0AEIwMs

الفنانة دينا الشربيني تقدم 'مفاجأة' في رمضان

122020222100349015231

محيي إسماعيل يكشف سبب رفضه العمل مع عادل إمام