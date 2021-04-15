شاهد بالفيديو.. المشهد المحذوف من مسلسل الفنانة ياسمين عبدالعزيز

الوكيل الاخباري - أثيرت خلال الساعات الماضية أخبار عن حذف مشهد من مسلسل "اللي ملوش كبير" والذي يعرض حالياً للفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، الامر الذي أثار الجدل بين جمهور النجمين.



وفي أول رد على تلك الأخبار، كشف مخرج الأكشن محمود طاحون عن أن الرقابة حذفت المشهد لاحتوائه على حركة أكشن للفنان أحمد العوضي، من الحلقة الأولى في مسلسل "اللي مالوش كبير"، لأنها كانت عنيفة جدا.

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وخلال لقائه مع الإعلامية بثينة توكل في برنامج "القاهرة اليوم"، قال طاحون: "آخر حاجة في الأكشن ضرب حد بقزازة على دماغه، وبعدها حطها في بقه وكبسها في زوره، كانت عنيفة قوي على المشاهد فاتشالت."



يذكر أن مسلسل "اللي مالوش كبير" من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وخالد الصاوي، وإيمان السيد، ودنيا عبد العزيز، ودينا فؤاد، وعايدة رياض، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.





لها