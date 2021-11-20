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السبت، 20-11-2021 12:32 م

شاهد...بسمة وهبة تهاجم هاني شاكر بسبب وقفه لمطربي المهرجانات

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الوكيل الإخباري - توجهت الإعلامية المصرية بسمة وهبة لنقيب المهن الموسيقية في مصر الفنان هاني شاكر بكلام في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، فنشرت صورة لـ شاكر وكتبت: "سيادة النقيب الفنان هاني شاكر.. صاحب التاريخ الفني الكبير وأمير الغناء العربي.

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لم أتفهم مدحك الشديد في أحد مطربي الراب بالتزامن مع قرارات منعك لمطربين المهرجانات لخطورتهم على الذوق العام.. هل تعلم سيادة النقيب إن دققت النظر فهناك الكثير من أغاني الراب أو كما يقال عليه هذه الأيام "التراب" أخطر ألف مرة من أغاني المهرجانات!؟ .

 

والأمثلة كثيرة لكني انأى عن ذكرها احتراما للجمهور.. الأغرب سيادة النقيب أنك في مقارنتك لم تفكر لحظة في أن هناك فرق وأسماء بدار الأوبرا يستحقون أن تستشهد بهم، أو تتحدث عنهم..والأكثر غرابة أن سر حبك لنجوم الراب هو أن أهل بيتك يفضلون سماعهم، وأن زوجتك وابنك يحضروا حفلاتهم..".

 

وتابعت: "هاني شاكر حضرتك نقيب الموسيقيين في دولة أسمها مصر.. يعني تاريخ الغنا فيها أكبر وأعظم وأهم من أن نقيب الموسيقيين فيها يمنع غناء ويسمح بنوع تاني عشان أسرته بتحبه..اين العدل يا معالي النقيب؟".

 

 

 

المصدر - الفن 

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