الثلاثاء 30-11-2021
الوكيل الاخباري

الاتحاد الأوروبي يعلن عن دعم بقيمة 164 مليون يورو للأردن

إعادة 229 مواطنا لمنازلهم بحسب وثيقة الجلوة العشائرية في الزرقاء

المعونة الوطنية يُعلن شروط الاستفادة من الدعم التكميلي

خطة مرورية في العقبة استعدادا لنصف ماراثون البحر الأحمر

رغم ارتفاع الإصابات.. التربية تؤكد : الامتحانات النهائية ستبقى وجاهية

بعد إدراج الأردن بالقائمة الحمراء.. هام للأردنييين الراغبين بالسفر إلى قطر

اصحاب المعاصر : انتاج 18 الف طن من زيت الزيتون حتى الان

مجلس النواب يواصل انتخاب لجانه الدائمة -أسماء

الصفدي يؤكد للاتحاد الأوروبي على ضرورة دعم المجتمع الدولي للاجئين في الأردن

1000 ميغاواط من مصر الى الأردن في 2024

الثلاثاء، 30-11-2021 12:47 م

شاهد... بكاء رضوى الشربيني أثناء تكريمها

1613551375nPC7r


الوكيل الإخباري - ظهرت المذيعة رضوى الشربيني أثناء تكريمها على مسرح مهرجان "ضيافة" الذي أُقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية، وقد انهمرت دموعها خلال استلامها درع التكريم.

اضافة اعلان

 

ووقفت رضوى على المسرح لتُلقي كلمة وجهت خلالها الشكر الى المهرجان على التكريم، كما شكرت كل من وقف معها وساندها منذ بداية مشوارها الإعلامي حتى الآن، ولم تنسَ فريق عمل برنامجها الذي كان سبباً في تكريمها.

ولم تتمالك رضوى نفسها خلال حديثها عن والديها الراحلَين فانهمرت دموعها وقالت إنها وعدتهما بأن ترفع اسميهما عالياً، واليوم وفي لحظة تكريمها توجّه لهما رسالة إذا كانا يشعران بها بأن هذا التكريم من أجلهما.


 

المصدر - لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
20181228174018572

شاهد...تيم حسن ووفاء الكيلاني بأحدث ظهور.. والجمهور يتفاعل!

539202003280925542554

تعليق حسين فهمي على قضية طلاق شقيقه - فيديو

محمد-محمود-عبد-العزيز-يكشف-آخر-ما-نطق-به-والده-قبل-رحيله

محمد محمود عبد العزيز يوضح سبب عدم حضوره ندوة تكريم والده - صورة

18346612401638168579

حفيد رشوان توفيق يحاول تبرئة والدته - فيديو

قالب-صور-الموقع-الجديد-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered-Recovered

نقابة الفنانين السوريين تفتح الباب لعودة المفصولين

36-1200x676

وصلة غزل بين أحمد حلمي وعمرو دياب - صورة

أخبار متعلقة
7028146-542526678

رضوى الشربيني تحتفل بهالوين مع إبنتيها - صور