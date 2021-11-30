شاهد... بكاء رضوى الشربيني أثناء تكريمها

الوكيل الإخباري - ظهرت المذيعة رضوى الشربيني أثناء تكريمها على مسرح مهرجان "ضيافة" الذي أُقيم في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية، وقد انهمرت دموعها خلال استلامها درع التكريم.

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ووقفت رضوى على المسرح لتُلقي كلمة وجهت خلالها الشكر الى المهرجان على التكريم، كما شكرت كل من وقف معها وساندها منذ بداية مشوارها الإعلامي حتى الآن، ولم تنسَ فريق عمل برنامجها الذي كان سبباً في تكريمها.



ولم تتمالك رضوى نفسها خلال حديثها عن والديها الراحلَين فانهمرت دموعها وقالت إنها وعدتهما بأن ترفع اسميهما عالياً، واليوم وفي لحظة تكريمها توجّه لهما رسالة إذا كانا يشعران بها بأن هذا التكريم من أجلهما.







المصدر - لها