شاهد..جورج وسوف يغني للقاح كورونا بفيديو عفوي

الوكيل الإخباري - نجح النجم جورج وسوف في إحداث ضجة كبيرة على السوشال ميديا خلال تلقيه الجرعة الإضافية من لقاح وباء كورونا، بعفويته المعهودة.

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وشارك النجم السوري متابعيه على تويتر بمقطع فيديو عفوي أثناء حصوله على اللقاح، وظهر وهو يغني موالا ارتجاليا قال فيه: "لقحوني لقحوني لقحوني الجرعة التالتة".





تفاعل الجمهور بشكل واسع مع المقطع وتم تداوله بكثافة، واعتبر العديد من المتابعين أنها أفضل طريقة لتشجيع الناس الرافضين أخذ اللقاحات، متمنيين لـ"سلطان الطرب" دوام الصحة وطول العمر.





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