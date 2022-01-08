السبت 08-01-2022
الوكيل الاخباري

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

286 حادث سير في الأردن خلال 24 ساعة

3 مجمعات تجارية بـ4 ملايين دينار في عمان

الخارجية تنفي أنباء انقطاع الاتصال مع دبلوماسي أردني في كازاخستان

داوود حنانيا يدعو لإعطاء الجرعة الرابعة باسرع وقت

الإقتصاد الرقمي والريادة تعلن عن برنامج لدعم الرواتب - تفاصيل

تنويه من وزارة الصحة لمتلقي لقاح جونسون آند جونسون

الخارجية: القائم بالأعمال القنصلية في كازاخستان بخير

"العربية للطاقة المتجددة": الأردن من أوائل الدول في التحول الطاقي

الصفدي يلتقي مع وزير الدفاع الألماني

السبت، 08-01-2022 01:01 م

شاهد..جورج وسوف يغني للقاح كورونا بفيديو عفوي

420201235029475


الوكيل الإخباري - نجح النجم جورج وسوف في إحداث ضجة كبيرة على السوشال ميديا خلال تلقيه الجرعة الإضافية من لقاح وباء كورونا، بعفويته المعهودة.

اضافة اعلان

 

وشارك النجم السوري متابعيه على تويتر بمقطع فيديو عفوي أثناء حصوله على اللقاح، وظهر وهو يغني موالا ارتجاليا قال فيه: "لقحوني لقحوني لقحوني الجرعة التالتة".

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4440211-100665481

شاهد..أول ظهور لسمية الألفي بعد خضوعها للعلاج

wael-2-25

البنت القوية تكسر حاجز الـ 100 مليون مشاهدة خلال 5 أشهر

618e74de70360

صابر الرباعي يتألق بحفله بدار الأوبرا بسلطنة عمان

naden086

نادين الراسي إلى الدراما العربية المشتركة

2019_1_17_23_47_15_247

بعد الدفن... هشام عباس يودع والده بصورة وتعليق مفاجئ

60380

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالتها - صور

أخبار متعلقة
11003543971622479574

أحمد فهمي يعلن اعتزاله الـ سوشال ميديا

43115

عابد فهد ووليد توفيق يحتفلان بعيد ميلاد جورج وسوف على المسرح - فيديو

2223650

شاهد...إلهام الفضالة تساهم في علاج الشابة العراقية مريم الركابي