الخميس 06-01-2022
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الخميس، 06-01-2022 01:03 م

أحمد فهمي يعلن اعتزاله الـ سوشال ميديا

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الوكيل الإخباري - كشف الفنان أحمد فهمي، عن نيته اعتزال مواقع التواصل الاجتماعي بشكل نهائي، خلال الفترة القادمة وبعد التعافي من فيروس كورونا الذي أصابه هو وزوجته هنا الزاهد ويخضع بسببه للعزل المنزلي.

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وكتب فهمي، عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "أول حاجة هعملها بعد ما أخف، هقفل الأكونت الـPrivate دا، وهسيب حسابات السوشال ميديا التانية بتاعة الشغل اللي أنا مش ماسكها".

 

وأضاف: "عايز أرجع روقان وأحاول أعيش في روقان، وفي عالم حقيقي إلى حد ما بعيدًا عن الآراء المريضة، حتى لو كانت في صالحي، وأبعد عن كل التدليس الواضح المتصدق، كأن الناس متنيمة مغناطيسي.. أعتقد كفاية.. هتسلى لحد ما أخف بس".

لها

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