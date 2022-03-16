شاهد.. حفل زفاف الفنانة ​كارمن بصيبص

الوكيل الإخباري - تزوجت الممثلة اللبنانية كارمن بصيبص من زوجها في صيف 2016 في زفاف حضره افراد العائلة والاصدقاء، واختارت كارمن لهذه المناسبة فستانا جميلا، تميّز بتطريزاته الناعمة التي تشبه شخصية كارمن الهادئة.



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اج كارمن تم قبل شهرتها الكبيرة مع تجسيدها دور البطولة في مسلسل "عروس بيروت"، وذلك لا يعرف كثيرون انها متزوجة منذ سنوات.



ولا تنشر كارمن صوراً لزوجها على صفحاتها ولا يظهر معها في المناسبات، الا انه تم تسريب صورة بعيدة لزوجها من جلسة تصوير زفافهما، ويبدو انه لا يحب الاضواء.













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