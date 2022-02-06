شاهد..رسائل حزينة من النجوم بعد وفاة الطفل ريان

الوكيل الإخباري - الطفل المغربي ريان، أحدث خبر وفاته اليوم، حالة صدمة وحزن كبيرة لدى الجمهور في الوطن العربي، وذلك بعدما أعلن وفاته بعد 5 أيام من محاولات إنقاذه بعد سقوطه داخل بئر، ونعاه عدد كبير من نجوم الفن العرب.





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وسيطر الحزن على مواقع التواصل، وحسابات النجوم والذين تفاعلوا مع محاولات إنقاذ الطفل ريان، قبل إعلان وفاته اليوم، وهو الخبر الذي شكل صدمة كبيرة للنجوم والجمهور العرب .

إنّا لله وإنّا إليه راجعون ولا حول ولاقوة إلّا بالله اللهم الطف بأهله وصبّرهم واجعله شفيعًا لهم في الآخرة واجعل موته سببًا في حياة كريمة لأبويه وأسرته — A H L A M ~ ♥️ AAA ♥️ (@AhlamAlShamsi) February 5, 2022

الايام الاخيرة اللي عاشها من خوف ورهبة ووحدة وجوع وعطش .. في ظلام دامس لوحده وهو بيتألم .. أصعب شئ في القصة .. كان نفسنا ترجع لأهلك ولينا وتشوف الملايين اللي مستنينك تخرج بالسلامة.. ان شاء الله تكون شفيع لأهلك يوم القيامة .. مش هننساك — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) February 5, 2022

الله يرحم الطفل الملاك ريان. النهاية مؤلمة وحزينة جدًا . اللهم لا اعتراض. التعازي لأهله وشعبه وللطفولة والانسانية .. انا لله وانا اليه راجعون — RaghebAlama (@raghebalama) February 5, 2022

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