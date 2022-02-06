الأحد 06-02-2022
الوكيل الاخباري

خبير اقتصادي: رفع الرواتب في الأردن لـ 500 دينار على الأقل بات امراً مُلحاً

إغلاق مستودعين لديهما مستحضرات منتهية الصلاحية في عمان

تعميم تعليمات منح مكافآت وحوافز لموظفي البلديات ومجالس الخدمات

الطاقة والمعادن: 580914 مسجل على منصة دعم الكهرباء

توقعات أولية بتساقط الثلوج خلال المنخفض القادم

ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي إلى 59 %

التنمية: تقديم مساعدات نقدية لـ 26 ألف أسرة الشهر الماضي

توضيح من التعليم العالي حول موعد بدء الفصل الدراسي الثاني

المستقلة للانتخاب: بدء استقبال طلبات الترشح للانتخابات المقبلة الاثنين

مركز الاتصال الوطني يتلقى نحو 4 ملايين مكالمة واستفسار العام الماضي

الأحد، 06-02-2022 11:19 ص

شاهد..رسائل حزينة من النجوم بعد وفاة الطفل ريان

e6ed448e-1644097182581


الوكيل الإخباري - الطفل المغربي ريان، أحدث خبر وفاته اليوم، حالة صدمة وحزن كبيرة لدى الجمهور في الوطن العربي، وذلك بعدما أعلن وفاته بعد 5 أيام من محاولات إنقاذه بعد سقوطه داخل بئر، ونعاه عدد كبير من نجوم الفن العرب.

اضافة اعلان

وسيطر الحزن على مواقع التواصل، وحسابات النجوم والذين تفاعلوا مع محاولات إنقاذ الطفل ريان، قبل إعلان وفاته اليوم، وهو الخبر الذي شكل صدمة كبيرة للنجوم والجمهور العرب .

 

 

 

 

 

 

هي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
fc8cc9cebaaa327bd5b326f9d329298f

سعد رمضان يطرح اغنية فيك الخير - فيديو

10366_2

ياسمين صبري تنقل حياتها عبر تلفزيون الواقع

راغب-علامة

راغب علامة يقدم مفاجآت خاصة لجمهوره

jackson12

صور شبيه مايكل جاكسون تجتاح السوشال ميديا

399082151504961980

وسام بريدي برفقة زوجته في أحدث ظهور لهما - صورة

image_2022-02-05_13-53-20-780x470-1

شاهد..نجوم الوطن العربي يرفعون الصوت عالياً لإنقاذ الطفل المختطف فواز القطيفان