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الإثنين، 21-03-2022 10:31 ص

شاهد.. زكي فطين عبدالوهاب إلى مثواه الأخير 'في غياب النجوم'

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الوكيل الإخباري - شيعت الأحد، جنازة الفنان الراحل زكي فطين عبد الوهاب، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة على جثمان الراحل بعد صلاة المغرب من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة وتم دفن جثمانه بمقابر والده المخرج فطين عبد الوهاب، بصلاح سالم، وسط غياب شبه تام من الفنانين بسبب انشغالهم في أعمالهم الرمضانية.

وتوفي الفنان زكي فطين عبد الوهاب عن عمر يناهز 61 عامًا، نتيجة توقف عضلة القلب بعد صراعه مع مرض السرطان، داخل أحد المستشفيات بالدقي.


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