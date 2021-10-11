شاهد ...غادة عبد الرازق بمجموعة صور غريبة بعد عودتها لمواقع التواصل الإجتماعي

الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق مجموعة صور غريبة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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ظهرت فيها وقد إكتفت بتصوير الجزء الأعلى من جسمها فقط، وهي ترتدي قفازات مثقوبة، وتضع نظارات شمسية، وتقوم بحركات خارجة عن المألوف بوجهها ويديها، وعلقت مشوقة الجمهور لعمل فني: "هل أنتم جاهزون؟" من دون إضافة أي تفاصيل أخرى.

وكانت قد عادت غادة بعد حذف كافة منشوراتها عن صفحتها الخاصة من دون الكشف عن السبب وراء ذلك، ونشرت صورة كرتونية لها، أرفقتها بتعليق "وحشتُكوا".



المصدر - الفن

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