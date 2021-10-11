الإثنين 11-10-2021
الوكيل الاخباري

الوزراء الباقون في حكومة الخصاونة - أسماء

أسماء الوزراء الذين غادروا حكومة الخصاونة

العضايلة يزور مدينة الإنتاج الإعلامي في القاهرة

السير الذاتية لوزراء التعديل الجديد

4 وظائف قيادية شاغرة بعد التعديل الوزاري الجديد

إرادة ملكية بالموافقة على الوزراء الجدد - أسماء

تعميم للمحامين الاردنيين حول بيع الأراضي الفلسطينية

اكتشاف حالة إصابة بشرية واحدة بإنفلونزا الطيور في روسيا منذ بداية العام

حريق مخبز في السلط

رئيس الوزراء: التعديل الوزاري المنتظر له طابع اقتصادي

عاجل

إرادة ملكية بالموافقة على الوزراء الجدد - أسماء

الإثنين، 11-10-2021 12:41 م

شاهد ...غادة عبد الرازق بمجموعة صور غريبة بعد عودتها لمواقع التواصل الإجتماعي

14-07-21-406497832


الوكيل الإخباري - نشرت الممثلة المصرية غادة عبد الرازق مجموعة صور غريبة لها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

 

ظهرت فيها وقد إكتفت بتصوير الجزء الأعلى من جسمها فقط، وهي ترتدي قفازات مثقوبة، وتضع نظارات شمسية، وتقوم بحركات خارجة عن المألوف بوجهها ويديها، وعلقت مشوقة الجمهور لعمل فني: "هل أنتم جاهزون؟" من دون إضافة أي تفاصيل أخرى.

 

وكانت قد عادت غادة بعد حذف كافة منشوراتها عن صفحتها الخاصة من دون الكشف عن السبب وراء ذلك، ونشرت صورة كرتونية لها، أرفقتها بتعليق "وحشتُكوا".

 

 

المصدر - الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
24c3b5d531dac6e73ce4f6a1af2cea94

سبب انفصال زينب محمد عن زوجها أحمد حسن - فيديو

1012587_0

الكشف عن التطورات الصحية لحالة الفنان محمد منير

640x480

أحدث ظهور لإبن هازال كايا - صورة

jamalsuliman12

شاهد ...وصلة رقص لـ جمال سليمان في حفل حسين الجسمي

963

شيرين عبد الوهاب تكشف عن عمرها لأول مرة في عيد ميلادها

1076058-1

أصالة تكشف كواليس الصلح مع أنغام

أخبار متعلقة
5858966-1047660692

كارينا كابور تتألق بأحدث ظهور لها - صور

يتن-عامر-1589628719-0

أيتن عامر تستعد لطرح أغنية جديدة - صورة

56356-1175463101

مي عز الدين تتراجع عن قرارها وتفاجئ محبيها - صورة

3

الموت يفجع الفنانة ​ليالي دهراب

2020_10_27_2_28_27_37

الحالة النفسية لـ جميلة عوض ضغوطات ومتاعب صحية - صورة