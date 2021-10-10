الأحد 10-10-2021
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الأحد، 10-10-2021 10:48 ص

أيتن عامر تستعد لطرح أغنية جديدة - صورة

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الوكيل الإخباري - فاجأت الممثلة المصرية أيتن عامر المتابعين بإستعدادها لطرح أغنية جديدة بصورة نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وظهر بالصورة الفنان المصري عمرو مصطفى برفقتها وكتبت تعليقاً قالت فيه: "أغنية هتنزل قريب هتبقى مفاجأة حتعجبكوا اوي اوي في تاني تعاون مع الفنان المتميز عمرو مصطفى".

 

وكانت كشفت عامر عن تلقيها رسالة من المدرسة الخاصة بأولادها يطلبون فيها منع الأطفال من مشاهدة مسلسل "Squid Game"، لما فيه من مشاهد عنيفة، خصوصاً أنه قائم على الألعاب الخاصة بالأطفال، وذلك عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

 

 

المصدر - الفن 

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