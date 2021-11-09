الثلاثاء 09-11-2021
الوكيل الاخباري

المؤسسة الاستهلاكية المدنية: تثبيت الأسعار على أغلب السلع

وزارة المياه تكشف عن خطة في حال لم يكن الموسم المطري جيد

سلطة وادي الاردن: كمية الأسماك النافقة أقل من نصف طن في سد الموجب

الملك يفتتح الدورة العادية لمجلس الأمة 15 الشهر الجاري

وزارة المياه: 40 مليون متر مكعب العجز المائي في المملكة

المصدرين: أجور الشحن البحري بالصين زادت الطلب على منتجات أردنية

الصحة النيابية تؤجل زيارتها للغذاء والدواء

توقع إنتاج 1400 طن من زيت الزيتون في جرش الموسم الحالي

السيسي يستقبل ولي العهد في القاهرة

اعلان صادر عن هيئة تنظيم الطيران المدني

الثلاثاء، 09-11-2021 01:20 م

شاهد...مايان السيد تحتفل بعيد ميلادها

72433Image1-1180x677_d


الوكيل الإخباري - إحتفلت الممثلة المصرية مايان السيد بعيد ميلادها الـ 24، ونشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

اضافة اعلان

 

مقطع فيديو عفوية وظهرت فيها وهي تضحك وتحمل رقم 24 بيدها من إحتفال أصدقائها بهذه المناسبة، وعلقت شاكرة أصدقائها: "عيد ميلاد سعيد لي، لقد كان عاماً رائعاً بالنسبة لي شكراً للجميع، أنا محظوظة وممتنة لكل شيء أعطاني إياه ربي، وشكر مميز لأصداقي اللذين ساعدوني دوماً على أن أبتسم من قلبي، لن أقيم حفلاً هذا العام للإحتفال، إنتظروني في العام المقبل، للنطلق بالـ 24".

 

 

المصدر - الفن 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
8861330_1636387401

حقيقة انفصال فهرية أفجان عن بوراك أوزيجفيت

f666004f-11a0-4b8b-8e7d-ace21da5c1ca

درة التونسية تكشف لأول مرة سبب انتقالها للعيش في مصر

2121E35A-2899-45FF-847F-683C89585D6C

شاهد...نينا عبد الملك تنشر الصورة الأولى لابنتها

FClxqEGXIAUqhvE

موعد حفل زفاف باريس هيلتون

7390381-1963610542

شاهد...صورة إليسا تجتمع بسعد لمجرد في باريس

مريم-حسين-سوشيال-ميديا-1

ابنة مريم حسين تخطف الانظار بأحدث ظهور لها - فيديو

أخبار متعلقة
8bdb24773da96c8fececbd8c5a024be7

ظهور نادر لابن ميريام فارس بعيد ميلاده - صور

حورية-فرغلي

حورية فرغلي صدمت من الوسط الفني

دانيلا-رحمة-2

فريق مسلسل للموت يفاجئ دانييلا رحمة بالاحتفال بيوم ميلادها - فيديو

112

مايان السيد تتصدر الترند بسبب مهرجان الجونة - صور

488187Image1

رامي جمال يتوجه برسالة جديدة لزوجته - صورة

963

شيرين عبد الوهاب تكشف عن عمرها لأول مرة في عيد ميلادها