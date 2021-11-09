شاهد...مايان السيد تحتفل بعيد ميلادها

الوكيل الإخباري - إحتفلت الممثلة المصرية مايان السيد بعيد ميلادها الـ 24، ونشرت عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي.

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مقطع فيديو عفوية وظهرت فيها وهي تضحك وتحمل رقم 24 بيدها من إحتفال أصدقائها بهذه المناسبة، وعلقت شاكرة أصدقائها: "عيد ميلاد سعيد لي، لقد كان عاماً رائعاً بالنسبة لي شكراً للجميع، أنا محظوظة وممتنة لكل شيء أعطاني إياه ربي، وشكر مميز لأصداقي اللذين ساعدوني دوماً على أن أبتسم من قلبي، لن أقيم حفلاً هذا العام للإحتفال، إنتظروني في العام المقبل، للنطلق بالـ 24".

المصدر - الفن