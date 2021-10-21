الخميس 21-10-2021
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الخميس، 21-10-2021 12:11 م

ظهور نادر لابن ميريام فارس بعيد ميلاده - صور

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الوكيل الإخباري - احتفلت الفنانة ميريام فارس بعيد ميلاد إبنها دايف، ونشرت صوراً في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تظهر أجواء الاحتفال.

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وكتبت ميريام تعليقاً قالت فيه: "صغير البيت صار عمره سنة، الله يقدملك كل الإيام الحلوة ينعاد عليك يا حبيب الماما".

وتفاعل المتابعون مع صور دايف النادرة إذ أثارت إعجابهم، خاصة أن ميريام فارس بدت عفوية وطبيعية مع طفليها دايف وجايدن الذي ظهر بإحدى الصور وهو يصوّر. أما قالب الكيك فكان باللون الأبيض والأزرق وعليه نجوم، ورقم واحد، أي أنه أتم دايف عامه الأول.

 



 

المصدر - لبنان 24 

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