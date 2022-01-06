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الخميس، 06-01-2022 01:52 م

شاهد... محمد رمضان يسخر من عمرو أديب بعد اختياره أفضل ممثل في برنامجه

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الوكيل الإخباري - سخر الفنان محمد رمضان من الإعلامي عمرو أديب بعدما تم اختياره أفضل ممثل في عام 2021، ضمن استفتاء أجراه الأخير في برنامجه.

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ونشر رمضان مقطع فيديو من مداخلة هاتفية للدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لأبحاث الرأي العام "بصيرة"، حيث سأله أديب عن أفضل ممثل في دراما 2021، ليفاجئه عثمان بأنه الفنان محمد رمضان.

 

 

 

ونشر رمضان الفيديو عبر حسابه الخاص في "إنستغرام"، ووضع في الخلفية أغنيته "متعودة" في إشارة الى السخرية من عمرو أديب بسبب الخلافات الحاصلة بينهما.

لها 

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